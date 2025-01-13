В США перенесли объявление номинантов на премию "Оскар"

Объявление списка номинантов на премию "Оскар" перенесли на 23 январе в связи с пожарами в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Variety, период голосования продлится до 17 января.





"Организаторы церемонии вручения премии "Оскар" объявили об изменениях в графике проведения, продлении периода голосования по номинациям и переносе ключевых мероприятий в связи с продолжающимися лесными пожарами в Лос-Анджелесе", – говорится в сообщении.

Как уточняется, 97-я церемония вручения премии "Оскар" по-прежнему запланирована на воскресенье, 2 марта, в театре "Долби" в Лос-Анджелесе.

О многочисленных лесных пожарах в Лос-Анджелесе стало известно 8 января 2025 года. Тушение продолжается, сильный ветер подпитывает огонь, спасательным бригадам не хватает воды. В связи с возгораниями в штате объявили режим крупного стихийного бедствия. Прогнозируемый ущерб от бедствия составит порядка 52–57 млрд долларов.

