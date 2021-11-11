Технологический рывок за счет цифровизации планируют сделать в РК

Правительство Казахстана своим постановлением от 12 октября 2021 года утвердило национальный проект "Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций", сообщает Zakon.kz.
Цель проекта – становление Казахстана современной страной с эффективным государственным управлением за счет цифровой трансформации, принимающим решения на основе достоверных данных, а также обеспечивающим эффективное и безопасное использование инфраструктуры в цифровую эпоху, увеличивающим вклад науки в социально-экономическое развитие страны.
Ожидаемый экономический эффект от его реализации:
Ожидаемый социальный эффект:
На реализацию нацпроекта планируется потратить 2 255 900 313 тысяч тенге.
Нацпроект предусматривает решение ряда задач, в том числе:
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