Технологический рывок за счет цифровизации планируют сделать в РК

11 ноября 2021, 14:25
Фото: пресс-служба акимата Алматы

Правительство Казахстана своим постановлением от 12 октября 2021 года утвердило национальный проект "Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций", сообщает Zakon.kz.

Цель проекта – становление Казахстана современной страной с эффективным государственным управлением за счет цифровой трансформации, принимающим решения на основе достоверных данных, а также обеспечивающим эффективное и безопасное использование инфраструктуры в цифровую эпоху, увеличивающим вклад науки в социально-экономическое развитие страны.

Ожидаемый экономический эффект от его реализации:

  • 79 млрд тенге налогов ежегодно от криптоиндустрии;
  • увеличение доли ВВП в сфере ИКТ до 5%;
  • доля частного софинансирования проектов коммерциализации РННТД и прикладных научных исследований – 50%.

Ожидаемый социальный эффект:

  • Государственные услуги за пять минут на смартфоне;
  • интернет с гарантированной скоростью (города – 10 мб/сек, села – 5 мб/сек.);
  • создание 100 000 новых рабочих мест;
  • увеличение численности ученых и исследователей до 34 тысяч человек.

На реализацию нацпроекта планируется потратить 2 255 900 313 тысяч тенге.

Нацпроект предусматривает решение ряда задач, в том числе:

  1. Трансформация подходов оказания государственных услуг.
  2. Обеспечение доступности всех государственных услуг на смартфоне.
  3. Модернизация и развитие ЦОНов.
  4. Увеличение местного содержания ИКТ-продукции.
  5. Доведение ИКТ экспорта до 500 млн долларов.
  6. Сокращение документооборота и запросов между государственными органами.
  7. Переход на онлайн-учет отраслевых данных.
  8. Внедрение цифровых инструментов взаимодействия граждан и госорганов.
  9. Развитие цифрового акимата.
  10. Оцифровка трудовых договоров.
  11. Цифровизация системы здравоохранения.
  12. Доступность школьного контента из дома 24/7.
  13. Развитие цифровых мер общественной безопасности.
  14. Развитие инноваций в бизнесе.
  15. Цифровизация сельского хозяйства.
  16. Цифровизация топливно-энергетического комплекса.
  17. Цифровизация сферы жилищно-коммунального хозяйства и строительства.
  18. Цифровизация транспортной отрасли.
  19. Обеспечение 100% граждан качественным интернетом.
  20. Повышение вклада науки в развитие страны "Наука-производство-бизнес".


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