Технологический рывок за счет цифровизации планируют сделать в РК

Правительство Казахстана своим постановлением от 12 октября 2021 года утвердило национальный проект "Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций", сообщает Zakon.kz.

Цель проекта – становление Казахстана современной страной с эффективным государственным управлением за счет цифровой трансформации, принимающим решения на основе достоверных данных, а также обеспечивающим эффективное и безопасное использование инфраструктуры в цифровую эпоху, увеличивающим вклад науки в социально-экономическое развитие страны.

Ожидаемый экономический эффект от его реализации:

79 млрд тенге налогов ежегодно от криптоиндустрии;

увеличение доли ВВП в сфере ИКТ до 5%;

доля частного софинансирования проектов коммерциализации РННТД и прикладных научных исследований – 50%.

Ожидаемый социальный эффект:

Государственные услуги за пять минут на смартфоне;

интернет с гарантированной скоростью (города – 10 мб/сек, села – 5 мб/сек.);

создание 100 000 новых рабочих мест;

увеличение численности ученых и исследователей до 34 тысяч человек.

На реализацию нацпроекта планируется потратить 2 255 900 313 тысяч тенге.

Нацпроект предусматривает решение ряда задач, в том числе: