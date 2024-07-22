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Более 900 тысяч тенге планирует потратить акимат Актау на покупку дрона

дрон планируют купить в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 21:50 Фото: pixabay
Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства объявил тендер на покупку летательного беспилотного квадрокоптера. На эти цели власти планируют потратить 900 949,10 тенге, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Лада", конкурс на приобретение дрона был объявлен 18 июля на сайте государственных закупок. Организатором конкурса является ГУ "Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства". Конкурс планируют завершить 25 июля.

В городском отделе архитектуры и градостроительства объяснили, что дрон им необходим для мониторинга строительных объектов.

"Дрон используется при исследовании объекта со всех сторон, а именно с верхней локации удобнее применять, также для видео- и фотофиксации текущего состояния работ на объектах строительства. Создавать снимки зданий, существующих и строящихся, крупным планом, удаленного контроля", – отметили в городской администрации.

Кроме того, уточнили в акимате, дрон должен помочь повысить эффективность контроля за ходом работ на объектах, сэкономить время и снизить риски для безопасности работников. Также рассчитывают, что использование дрона позволит сократить затраты, контролировать процесс строительства в реальном времени и следить за динамикой хода работ.

"Снимки можно привязать к координатам. Также, благодаря дрону, можно проверять расположение объектов и линии электропередачи для выявления нарушений охранных зон", – заявили в городском отделе архитектуры и градостроительства.

Ранее сообщалось, как с 1 января 2025 года изменятся правила проведения государственных закупок.

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