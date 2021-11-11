Фонд "Ар-Бедел": "Политическими шантажистами" займутся правоохранительные органы

Серия информационных атак, предпринятая весной и летом 2021 года против руководства Восточного Казахстана и названная акимом области "политическим шантажом", должна была уже в следующем месяце стать предметом рассмотрения в суде.

Но, как стало известно, иски о защите деловой репутации к бизнесменам, оказывавшим информационное давление на исполнительную власть региона, были отозваны. Причина – в обнаруженных фальсификациях, сообщил фонд по борьбе с кибербуллингом "Ар-Бедел", представляющий интересы истца по доверенности.

В ходе подготовки по одному из возбужденных аппаратом акима ВКО гражданских дел о защите деловой репутации акимата выяснилось, что подписи ряда ответчиков были сфальсифицированы лицами, сфабриковавшими оспариваемые документы, – прокомментировали ситуацию представители фонда.

Выявленные фальсификации стали не единственной причиной отзыва исков. Также истцу и его представителю стало известно, что отдельный фигурант данных гражданских дел является руководителем компании, открытой на подставное лицо. Более того, он в качестве обвиняемого фигурировал по уголовному делу, прекращенному по нереабилитирующим основаниям.

В качестве примера в фонде "Ар-Бедел" привели ситуацию с ТОО "Хванн", от имени которого некто Алексей Рязанов в видеоматериале "Актуальные проблемы региона", опубликованном в паблике Che tam Oskemen в Instagram, рассказал о причастности акимата и акима ВКО к якобы "серым" коррупционным схемам" госзакупок в образовательных учреждениях региона.

Директор данного ТОО Улан Юрсуханов пояснил суду, что с Рязановым, выступавшим от имени его компании, даже не знаком, а распространенная им информация не соответствует действительности и является недостоверной. В связи с этим Улан Юрсуханов считает требования акимата ВКО "законными, обоснованными и справедливыми".

На текущем этапе принято решение отозвать заявленные иски до решения в уголовно-правовой плоскости вопроса обо всех выявленных обстоятельствах, – заявили сотрудники фонда "Ар-Бедел".