Правоохранительные и гражданские органы хотят тестировать на добропорядочность

Депутаты Мажилиса 22 января 2025 года на пленарном заседании приняли в работу проект закона, которым предусматривается прохождение тестирования на добропорядочность правоохранительных и гражданских органов, передает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма заложена в проекты законов "О тестировании на профессиональную добропорядочность" и "О внесении изменения и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам тестирования на профессиональную добропорядочность".

Депутат Снежанна Имашева рассказала, что проект закона о тестировании на профессиональную добропорядочность основан на Концепции антикоррупционной политики РК на 2022-2026 годы и внесен в правительство.

"Законопроектом предусмотрены нормы, регулирующие тестирование сотрудников правоохранительных и гражданских органов в целях предотвращения фактов коррупции, регламентированы их права и обязанности, предусмотрены основа назначения тестирования и меры ответственности по результатам тестирования. В результате будут своевременно выявлены недобропорядочные сотрудники и приняты меры по недопущению вреда обществу от возможных коррупционных действий", – озвучила депутат.

Она отметила, что это поспособствует повышению доверия населения к этим органам.

"Сопутствующим законопроектом предусмотрено внесение изменений и дополнений в законы о государственной правовой статистике, правоохранительной деятельности, персональных данных и их защите, а также о противодействии коррупции. В частности, перед зачислением на правоохранительную службу кандидат предварительно письменно уведомляется о прохождении тестирования", – дополнила она.

Ранее депутаты Мажилиса приняли в работу проект закона, которым предусмотрена передача земли более 70 тыс. квадратных метров для строительства консульства США в Алматы.