"Купи сейчас – плати потом" – приложение ZoodPay покоряет Казахстан

ZoodPay, супер-приложение по принципу "купи сейчас – плати потом", получило 38 млн долларов в рамках финансирования серии Б. И ускоряет развитие в Казахстане.

Главный исполнительный директор Майкл Хой: "Объем финансирования поможет нам активнее развиваться в Казахстане и повышать качество жизни людей, предлагая самые удобные решения для мгновенной оплаты покупок в рассрочку в режиме онлайн".

ZoodPay API легко интегрируется в онлайн магазины и приложения продавцов в Казахстане, позволяя клиентам совершать заказы в рассрочку в интернет магазинах продавцов.

Супер-приложение ZoodPay "Купи сейчас, плати потом" успешно завершило финансирование в рамках раунда Б в размере $38 млн долларов США, получив значительный интерес ведущих мировых инвесторов.

У мобильного приложения ZoodPay & ZoodMall со штаб-квартирой в Швейцарии уже более 8 миллионов пользователей и 10 офисов в странах Центральной Азии и Ближнего Востока. Компания поставила для себя цель – предоставлять услуги "швейцарского качества" в международной торговле продавцам и покупателям на таких быстрорастущих рынках финтех и электронной коммерции, как Казахстан, Узбекистан, Ливан, Иордания и Ирак.

ZoodPay будет использовать финансирование раунда Б для роста и расширения бизнеса в Казахстане, развивая местную и трансграничную онлайн-торговлю с помощью своей торговой площадки и решения "Купи сейчас, плати потом". ZoodPay вносит вклад в социально-экономическое развитие, создавая новые рабочие места, как в странах присутствия, так и за их пределами.

В Казахстане платежный инструмент ZoodPay API уже доступен во многих интернет-магазинах, позволяя продавцам осуществлять свои продажи с помощью гибкой системы оплаты в рассрочку от четырех до шести платежей без комиссий и переплат. ZoodPay API распространился в Казахстану очень быстро, и теперь крупные интернет-магазины предлагают своим клиентам способ оплаты "Купи сейчас, плати потом" на собственных интернет-магазинах. Среди партнеров ZoodPay уже такие компании как "Intertop", "Pandora", "Kimex", "Decathlon" и др. топовые онлайн ритейлеры страны.

Интеграция метода оплаты в рассрочку ZoodPay API в интернет-магазины и приложения — это простой и быстрый онлайн-процесс. После интеграции клиенты могут выбрать ZoodPay в качестве способа оплаты при оформлении заказа, ввести свою личную информацию и получить мгновенное решение.

Дополнительно, благодаря экосистеме ZoodPay продавцы получают уникальное комплексное предложение, а именно:

предлагают безопасные, гибкие способы оплаты в рассрочку на своих онлайн магазинах; могут разместить и продвигать свои товаров через торговую площадку ZoodMall, и экспортировать их в Узбекистан; а также получить полную логистическую поддержку доставки товаров через сервис ZoodShip.

Майкл Хой, руководитель "OrientSwiss"- материнской компании "ZoodPay and ZoodMall", делится своим мнением: "Новый раунд финансирования проекта принесет пользу как потребителям, так и продавцам Казахстана. Мы улучшаем качество жизни клиентов, предлагая им самые удобные способы онлайн- и офлайн-оплаты покупок в рассрочку. Впервые в Казахстане ZoodPay позволяет продавцам предлагать метод оплаты "Купи сейчас, плати потом" полностью на своих собственных онлайн магазинах. Мы выражаем благодарность своим инвесторам и местным партнерам за оказанное доверие и выражаем готовность покорять новые вершины с экосистемой ZoodPay".

ZoodPay: инновационная экосистема для продавцов

ZoodPay будет поддерживать продавцов в привлечении новых клиентов с более высоким средним чеком и повышении лояльности к бренду, предлагая:

Безопасные, гибкие и популярные способы оплаты как наличными, так и посредством решения ZoodPay "Купи сейчас, плати потом". Продвигая товары продавцов на площадке ZoodMall, которая уже предлагает свыше 7 миллионов товаров от более чем 30 000 местных и зарубежных продавцов. Полную логистическую поддержку доставки товаров и поддержку клиентов в целях сокращения случаев возврата товаров.

Дополнительная информация доступна на сайте.

Для инвесторов: ir@zoodpay.com