В Кыргызстане отменили комиссию за переводы через мобильные приложения

С 25 ноября в стране отменяется комиссия за переводы денег, если они выполняются через мобильные приложения банков, платежные системы или интернет-банкинг, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Нацбанка на своей странице в Instagram, правило будет действовать до 31 декабря 2025 года и касается переводов внутри страны в сомах. Отмена комиссии касается всех переводов между физическими лицами, включая переводы на банковские карты международных систем.

"Однако комиссия останется при переводах через платежные терминалы", – говорится в сообщении.

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