В Алматы обсудили основные вопросы противодействия коррупции

На площадке Antikor Ortalygy состоялась встреча рабочей группы Республиканского общественного совета по противодействию коррупции при партии Nur Otan с руководством Антикоррупционной службы, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи представители совета ознакомились с работой, проводимой проектными офисами "Алматы-Адалдық алаңы", "Саналы ұрпақ", информационно-просветительским штабом, а также с деятельностью департамента.

Освещены вопросы состояния коррупции в городе Алматы, рассмотрения обращений граждан, результаты проведенных антикоррупционного мониторинга и анализа коррупционных рисков в государственных органах.

В рамках реализации концепции слышащего государства мы пересмотрели подходы к рассмотрению обращений граждан. Основная задача – услышать каждого обратившегося в наше ведомство. Отмечу, что количество обращений с каждым днем только растет. Это один из положительных признаков повышения доверия граждан к нашему ведомству, – упомянул представитель Антикоррупционной службы Алматы.

Спикеры отметили, что чаще всего заявители недовольны точечной застройкой города, загрязнением окружающей среды, оказанием услуг в сферах образования и здравоохранения. Участились жалобы бизнеса на действия контролирующих органов.

Обсудили текущее взаимодействие с городским филиалом партии Nur Otan, проводимые мероприятия и достигнутые результаты.

По итогам встречи члены РОСПК дали ряд конкретных рекомендаций по активизации работы по противодействию коррупции.