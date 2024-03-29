Ерболат Досаев провел заседание Алматинской городской комиссии по вопросам противодействия коррупции

На совещании под председательством акима Алматы Ерболата Досаева с участием руководителя Антикоррупционной службы города Армана Рахимова рассмотрены вопросы профилактики коррупционных правонарушений в сферах здравоохранения и строительства.

Открывая совещание, аким Алматы Ерболат Досаев подчеркнул, что в соответствии с поручением Главы государства мерам профилактики и противодействию коррупции уделяется особое внимание. По итогам совместной работы по выявлению коррупционных рисков разработан и реализуется план по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

По данным Армана Рахимова, принимаемые меры позволили снизить динамику совершения коррупционных преступлений в мегаполисе. Так, если в период с 2019 по 2021 год Антикоррупционной службой города в сфере здравоохранения зарегистрировано 36 уголовных дел, то за последние два года зарегистрировано всего 3 уголовных дела.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Руководитель Антикоррупционной службы города сообщил, что в результате внешнего анализа деятельности Управления общественного здравоохранения города за 2023 год выявлено 18 коррупционных рисков, внесено 20 рекомендаций. Кроме того, в связи с жалобами на частные медицинские организации о возможных нарушениях при получении лицензии на медицинскую деятельность предложено провести мониторинг законности их деятельности.

Как доложил руководитель Управления общественного здравоохранения Алматы Иран Шаметеков, для повышения качества оказания медуслуг проактивным мониторингом охвачено 147 медорганизаций, работающих в системе ОСМС, в том числе 123 частных.

Акимом города поручено Управлению общественного здравоохранения (УОЗ) совместно с Департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Алматы внести предложения в Министерство здравоохранения по частным медорганизациям. Как подчеркнул Ерболат Досаев, главной целью этой работы является повышение качества медицинских услуг и своевременное реагирование на обращения горожан.

По второму вопросу совещания "О мерах по устранению коррупционных рисков в сфере строительства", по данным руководителя аппарата акимата Алматы Бейбута Шаханова, принимаются меры по обеспечению прозрачности работы органов архитектуры и усилению контроля в этой области посредством использования современных IT-решений и регламентации работы должностных лиц. Также внесен ряд предложений в Министерство сельского хозяйства по совершенствованию земельных отношений и исключению возможностей для злоупотреблений.

Подводя итоги совещания, аким города Ерболат Досаев поручил ответственным подразделениям акимата обеспечить качественное исполнение рекомендаций по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внешнего анализа в данной области.

"Выявление и устранение коррупционных рисков, укрепление антикоррупционной культуры и превенция коррупции должна стать повседневным рабочим процессом для каждого руководителя. Нужно отойти от формальных методов работы и принимать меры по решению системных проблемных вопросов, вызывающих недовольство населения", – отметил Ерболат Досаев.

Необходимо отметить, что в настоящее время городским антикоррупционным ведомством и акиматом Алматы проводится выработка и реализация совместных действий по противодействию коррупции во всех сферах.