Аким Алматинской области отправил налоговую к "женщине в ковше с углем"

Аким Алматинской области Амандык Баталов прокомментировал видео, на котором жительница Алматинской области забралась в ковш погрузчика-экскаватора якобы из-за дефицита угля, передает корреспондент Zakon.kz.

Амандык Баталов отметил, что дефицита угля в Алматинской области нет. В целом, по его словам, в области ежегодно уменьшается объем потребления твердого топлива из-за газификации.

На сегодня население потребляет 1,3 млн тонн. На начало отопительного сезона мы в школы и больницы завозим двух-трехмесячный запас, но для населения завезли более 70% угля. Поэтому все, кто должен был заготовить себе, это сделали – и даже очереди нет. Кадр с женщиной из Сарыозека в ковше вызвал домыслы, якобы в Алматинской области из-за нехватки угля люди лезут в ковш экскаватора. Я до конца разобрался, эта женщина там всю жизнь работает, занимается бизнесом, и у нее три грузовых машины. Она берет там уголь, делает наценку и перепродает. Я даже дал поручение налоговой разобраться, почему они на нашем угле спекулируют и делают себе такие доходы, – сказал глава региона на брифинге в СЦК.

Между тем, по его словам, получилось, что это все выставили так, как будто бы в области нет угля.

На тот день у нас 10 вагонов стояло под разгрузкой, 20 вагонов стояло на подходе. У нас каждый вагон по номерам. Никто без угля не остается… Но одна ложка дегтя портит бочку меда, – резюмировал аким Алматинской области.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области одна из жительниц села Сарыозек залезла в ковш погрузчика-экскаватора из-за дефицита угля.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан