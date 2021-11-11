Вернувшегося из армии сына мать отправила в психбольницу

Уроженец Кызылорды попал в психбольницу после срочной службы в армии. Парень не узнает родную мать и братьев, сообщает Zakon.kz.

Состояние парня тяжелое. Айганым Избасарова, мать Рината Жеткергенова, вот уже 10 дней не может прийти в себя. Ей собственноручно пришлось положить своего старшего сына в психиатрическую больницу, передает Первый канал Евразия.

Как же так?! Я многое видела, разве это мог сделать человек?! Только животные! Айганым Избасарова

То, что произошло с сыном, – результат жестокого обращения в армии, уверена женщина. За неделю до приезда сына Айганым потеряла с ним связь. О том, что сын возвращается в село на поезде, узнала от его сослуживцев.

Он не смог со мной говорить по телефону. Сказал лишь: "Мама, я болен" и бросил трубку. По телефону нам сообщили, что он сильно болен и рекомендовали вызвать муллу. Айганым Избасарова

Состояние Рината сильно шокировало. Он даже не узнавал родителей.

Никому не может смотреть в глаза, когда очнулся, сказал, что 25 числа его где-то заперли четыре сержанта и надели на него серьгу. Приходя в сознание, он плачет и просит снять серьги. Говорит, что сделали из него девушку. Ужас. Это же насилие! Айганым Избасарова

Сослуживец Рината рассказал, что его не видели на протяжении последней недели службы.

Поездом собирались ехать 33 человека. На построении перед отправкой Рината мы не видели.

В настоящее время военная полиция ведет расследование. Назначены специальные экспертизы.

По этому делу проверят родственников Рината Жеткергенова. Для полноты и объективности расследования проведут и другие следственные работы. заместитель начальника Главного управления военной полиции ВС РК Бекен Шынтлеуов

Пять дней назад Рината положили в областной центр психического здоровья. Врачи отказываются предоставлять сведения без специального разрешения.

Родственники молодого человека настаивают, чтобы виновные были наказаны.

Дело находится на особом контроле у министра обороны Мурата Бектанова.