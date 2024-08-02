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Сын Армена Джигарханяна получил пулю в голову в США

Сын Джигарханяна получил пулю в голову в США, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 14:00 Фото: Instagram/st_jigar
Сын известного российского и армянского актера Армена Джигарханяна Степан заявил о покушении на его жизнь, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "МК", это произошло 1 августа 2024 года в Лас-Вегасе.

"В меня выстрелили дважды из отъезжающей машины. Это произошло на улице. Вторая пуля попала мне в голову, но, к счастью, прошла по касательной", – сообщил Степан Джигарханян.

Теперь ему предстоит лечение.

"Мне оказали медицинскую помощь, сейчас я нахожусь дома. Жизненно важные центры, к счастью, не задеты", – отметил Джигарханян.

Степан Джигарханян давно живет на две страны: часть времени проводит в России, другую часть – в США. Он является актером, блогером и путешественником.

Ранее мы писали о том, что американская звезда реалити-шоу, актриса Ким Кардашьян рассказала о том, что лишилась кончика пальца.

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