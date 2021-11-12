Корабль Маска с астронавтами на борту пристыковался к МКС

12 ноября 2021, 06:37
Фото: pixabay

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает Zakon.kz.

Стыковка произошла в автоматическом режиме, Crew Dragon-3 пристыковался 11 ноября в 18:32 по времени Восточного побережья США (05:32 по Нур-Султану).

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Среди членов экипажа американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон. Также на борту Crew Dragon находится астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Маттиас Маурер.

Астронавтам предстоит провести на орбите около шести месяцев.


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