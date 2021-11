Корабль Маска с астронавтами на борту пристыковался к МКС

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает Zakon.kz.

Среди членов экипажа американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон. Также на борту Crew Dragon находится астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Маттиас Маурер.

Астронавтам предстоит провести на орбите около шести месяцев.

