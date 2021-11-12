Казахстанский теннисист пробился в полуфинал Челленджера в Словакии

Казахстанский теннисист Александр Недовесов провел матч в рамках 1/4 финала парного разряда турнира серии Челленджер в Братиславе (Словакия), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, спортсмен выступил в паре с украинцем Денисом Молчановым против представителя Испании Серхио Мартоса Гомеса и индийца Рамкумара Раманатана. Казахстано-украинский дуэт выиграл по итогам двух сетов - 6:4, 6:4.

Игра состоялась на твердом покрытии и продлилась один час и девять минут. За это время казахстанский спортсмен выиграл 12 геймов из 20-ти, совершил три подачи навылет при одной двойной ошибке и реализовал два брейк-поинта.

После победы в матче казахстанский теннисист встретится в полуфинале с представителями Индии Шрирамбалая Нараянасвами и Дивижа Шарана.





