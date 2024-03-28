Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Казахстанский теннисист пробился в полуфинал "Челленджера" в Испании

Александр Недовесов вышел в 1/2 финала Челленджера в Испании Фото: KTF
В Жироне (Испания) проходит турнир серии "Челленджер". Казахстанский теннисист Александр Недовесов вместе с Гонсало Эскобаром (Эквадор) провели матч второго круга (1/4 финала) в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Недовесов и Эскобар обыграли немецкий тандем Яков Шнайттер / Марк Вальнер со счетом 6:1, 6:2 и вышли в полуфинал.

Матч продолжался всего 56 минут. Александр и Гонсало два раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из семи.

На турнире в испанской Жироне Александр Недовесов и Гонсало Эскобар получили первый номер посева.

Ранее в стартовом матче Недовесов и Эскобар выиграли у пары Филип Бергеви (Швеция) / Мик Вельдхер (Нидерланды) со счетом 6:3, 4:6, 10:3.

Читайте также

Первой ракетке Казахстана предрекают финал "Мастерса" в Майами

Бейбит Жукаев завершил выступление на "Челленджере" в Мексике

Александр Недовесов вышел в 1/4 финала "Челленджера" в Испании

Пахита Амири
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Магомед Адиев сделал заявление после очередного поражения наших футболистов
Магомед Адиев сделал заявление после очередного поражения наших футболистов
День сенсаций на Miami Open: главные фаворитки покидают турнир WTA-1000. Результаты матчей за 26 марта
День сенсаций на Miami Open: главные фаворитки покидают турнир WTA-1000. Результаты матчей за 26 марта
Казахстанский боксер сенсационно вышел в финал турнира в Баку
Казахстанский боксер сенсационно вышел в финал турнира в Баку
Хоккей Серия Побед
"Вашингтон" Овечкина выиграл шесть из семи последних игр в NHL
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: