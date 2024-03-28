Казахстанский теннисист пробился в полуфинал "Челленджера" в Испании

В Жироне (Испания) проходит турнир серии "Челленджер". Казахстанский теннисист Александр Недовесов вместе с Гонсало Эскобаром (Эквадор) провели матч второго круга (1/4 финала) в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Недовесов и Эскобар обыграли немецкий тандем Яков Шнайттер / Марк Вальнер со счетом 6:1, 6:2 и вышли в полуфинал.

Матч продолжался всего 56 минут. Александр и Гонсало два раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из семи.

На турнире в испанской Жироне Александр Недовесов и Гонсало Эскобар получили первый номер посева.

Ранее в стартовом матче Недовесов и Эскобар выиграли у пары Филип Бергеви (Швеция) / Мик Вельдхер (Нидерланды) со счетом 6:3, 4:6, 10:3.