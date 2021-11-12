Все больше казахстанцев покидают страну

За три квартала из Казахстана уехало свыше 25 тысяч человек, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным исследования, за январь-сентябрь 2021 года в страну прибыли 7,2 тыс. человек – на 21,5% меньше, чем за январь-сентябрь 2020-го.

В то же время страну покинули 25,3 тыс. жителей – сразу на 20,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, – заявили аналитики.

Сальдо миграции – стабильно отрицательное: минус 18,1 тыс. против минус 11,8 тыс. годом ранее.

В региональном разрезе большая часть приехавших прибыла в Мангистаускую область: 1,5 тыс. человек, минус 39,8% за год.

У иммигрантов также популярны Алматы (1,3 тыс. человек, минус 0,6%) и Шымкент (634 человека, минус 5,5%).

Наименьшей популярностью пользуется Кызылординская область: всего 7 человек с начала года, минус 81,1% за год.

Выбыло больше всего человек из Карагандинской области: 3,7 тыс. – на 20,7% больше, чем годом ранее. Активно эмигрировали также из Восточно-Казахстанской (3,3 тыс. человек, плюс 8,1%) и Павлодарской (2,7 тыс. человек, плюс 11,6%) областей. Меньше всего человек выбыло из той же Кызылординской области: всего 59, плюс 51,3%, – говорится в публикации Ranking.kz.

Из 17 регионов численность выбывших сократилась только в Северо-Казахстанской области: на 1,7%, до 1,7 тыс. человек.

В текущем году большинство прибывших в РК приехали из Узбекистана: 2,5 тыс. человек – на 10,8% больше, чем годом ранее.

Вторую и третью строки заняли Россия и Кыргызстан. На эту тройку стран пришлось 74% иммигрантов.

Выбывали из Казахстана чаще всего в Россию: 21,2 тыс. человек, или 83,6% от всех эмигрантов. В тройку лидирующих стран также вошли Германия и Польша, – уточнили эксперты.

Среди трудоспособного населения старше 15 лет в текущем году в Казахстан прибыло 782 человека с технической специальностью, 394 – с экономической, 289 – с педагогической, 227 – с медицинской, 132 – с юридической, 91 – с архитектурно-строительной, 76 – с сельскохозяйственной.

В то же время из страны выбыло 4,1 тыс. человек с технической специальностью, 2 тыс. – с экономической, 1,3 тыс. – с педагогической, 699 – с медицинской, 488 – с юридической, 355 – с архитектурно-строительной, 173 - с сельскохозяйственной, – отмечено в публикации.