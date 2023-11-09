Откуда и куда переезжают казахстанцы
Согласно исследованию, за январь-сентябрь 2023 года в Казахстан переехали 19 136 человек. При этом наблюдается сокращение оттока. За это время из страны уехали 12 732 человека.
"По сравнению с соответствующим периодом 2022 года число прибывших в Казахстан увеличилось на 74%, число выбывших из Казахстана уменьшилось на 37,4%", – сказано в сообщении.
Специалисты уточняют, что основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ.
Доля прибывших из стран СНГ составила 88%, доля выбывших в эти страны – 78,1%.
Стоит отметить, что больше всего казахстанцев уезжают на постоянное место жительства в Россию – 9428 человек.
Также переезжают в:
- Германию – 1795,
- США – 314,
- Польшу – 228,
- Беларусь – 158,
- Канаду – 94,
- Турцию – 52,
- Украину – 45,
- Израиль – 32,
- Китай – 18,
- Грецию и Грузию – 5.
В то же время из Германии в Казахстан переехал 231 человек, а из России – 9352 человека.
Кроме того, переезжают из:
- Узбекистана – 4607,
- Туркменистана – 883,
- Кыргызстана – 864,
- Китая – 524,
- Украины – 252,
- Турции – 221.
Примечательно, что министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова 17 октября 2023 года сообщила, что в Казахстане усилилась внутренняя миграция. Казахстанцы активно переселяются с юга на север страны.
Кроме того, в сентябре Минтруда пересмотрело региональную квоту приема кандасов и переселенцев.