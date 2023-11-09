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Откуда и куда переезжают казахстанцы

В какие страны чаще всего мигрируют казахстанцы Фото: pixabay
Казахстанцы чаще всего переезжают в Россию и Германию. Так сказано в отчете "Миграция населения" за 9 ноября 2023 года от Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

Согласно исследованию, за январь-сентябрь 2023 года в Казахстан переехали 19 136 человек. При этом наблюдается сокращение оттока. За это время из страны уехали 12 732 человека.

"По сравнению с соответствующим периодом 2022 года число прибывших в Казахстан увеличилось на 74%, число выбывших из Казахстана уменьшилось на 37,4%", – сказано в сообщении.

Специалисты уточняют, что основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ.

Доля прибывших из стран СНГ составила 88%, доля выбывших в эти страны – 78,1%.

Стоит отметить, что больше всего казахстанцев уезжают на постоянное место жительства в Россию – 9428 человек.

Также переезжают в:

  • Германию – 1795,
  • США – 314,
  • Польшу – 228,
  • Беларусь – 158,
  • Канаду – 94,
  • Турцию – 52,
  • Украину – 45,
  • Израиль – 32,
  • Китай – 18,
  • Грецию и Грузию – 5.

В то же время из Германии в Казахстан переехал 231 человек, а из России – 9352 человека.

Кроме того, переезжают из:

  • Узбекистана – 4607,
  • Туркменистана – 883,
  • Кыргызстана – 864,
  • Китая – 524,
  • Украины – 252,
  • Турции – 221.

Примечательно, что министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова 17 октября 2023 года сообщила, что в Казахстане усилилась внутренняя миграция. Казахстанцы активно переселяются с юга на север страны.

Кроме того, в сентябре Минтруда пересмотрело региональную квоту приема кандасов и переселенцев.

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Анастасия Московчук
Россия Бюро национальной статистики Германия Казахстан
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