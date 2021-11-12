Беркута, столкнувшегося с локомотивом, передали в зоопарк Алматы

Беркута, столкнувшегося 10 ноября с локомотивом и получившего травмы, передали алматинским орнитологам в зоопарк, сообщает Zakon.kz.

Беркут, спасенный работниками локомотивного депо, был передан орнитологам Алматинского зоопарка @almatyzoo. Ему требуются сложное дорогостоящее лечение и реабилитация. Птице придется привыкать к человеку и, как это ни печально, придется отвыкать от неба. Крыло, увы, утрачено, и жить, как раньше, в естественной среде обитания пернатый хищник не сможет, – сообщили зоозащитники в паблике помощь животным.

Они намерены следить за дальнейшей судьбой птицы.

Ранее сообщалось, что хищник, занесенный в Красную книгу, столкнулся с локомотивом и сломал крыло. Сотрудники локомотивного депо приютили его и оказали первую помощь.