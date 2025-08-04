Домашних животных призвали приносить на корм хищникам в датский зоопарк
Фото: pixabay
Зоопарк города Ольборг в Дании обратился к посетителям, призвав их отдавать своих домашних животных на корм хищникам, чтобы имитировать их естественную среду обитания, сообщает Zakon.kz.
По информации TV 2 Nyheder, приносить призвали кур, кроликов и морских свинок.
"В зоопарках мы несем ответственность за то, чтобы максимально точно воспроизводить природную пищевую цепочку животных – это важно как для их благополучия, так и для научной добросовестности. Если у вас есть животное, с которым по разным причинам нужно расстаться, вы можете пожертвовать его нам", – заявили в зоопарке.
Представители зоопарка добавили, что обученные специалисты "гуманно усыпят" животное, оно будет использовано в качестве корма.
"Ничто не пропадает зря, а наши хищники получают правильное питание, ведут себя естественно и чувствуют себя хорошо", – сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в немецком зоопарке убили 12 здоровых бабуинов, для которых не нашлось места.
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