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Мир

Домашних животных призвали приносить на корм хищникам в датский зоопарк

домашних животных призвали приносить в зоопарк в Дании, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 22:50 Фото: pixabay
Зоопарк города Ольборг в Дании обратился к посетителям, призвав их отдавать своих домашних животных на корм хищникам, чтобы имитировать их естественную среду обитания, сообщает Zakon.kz.

По информации TV 2 Nyheder, приносить призвали кур, кроликов и морских свинок.

"В зоопарках мы несем ответственность за то, чтобы максимально точно воспроизводить природную пищевую цепочку животных – это важно как для их благополучия, так и для научной добросовестности. Если у вас есть животное, с которым по разным причинам нужно расстаться, вы можете пожертвовать его нам", – заявили в зоопарке.

Представители зоопарка добавили, что обученные специалисты "гуманно усыпят" животное, оно будет использовано в качестве корма.

"Ничто не пропадает зря, а наши хищники получают правильное питание, ведут себя естественно и чувствуют себя хорошо", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в немецком зоопарке убили 12 здоровых бабуинов, для которых не нашлось места.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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