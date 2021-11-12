Как реализовывались "зеленые" проекты при поддержке холдинга "Байтерек"

При содействии холдинга воплощены в жизнь два перспективных экологичных проекта, передает Zakon.kz.

Речь идет о финансировании солнечной электростанции ТОО "MISTRAL ENERGY" (дочерняя компания сингапурской MISTRAL ENERGY PTE.LTD) и субсидировании модернизации центра отдыха.

Как рассказал корреспонденту Zakon.kz проектный менеджер компании MISTRAL ENERGY Алмас Карабеков, в августе прошлого года в эксплуатацию была введена расположенная в Алматинской области солнечная электростанция "Каскелен" мощностью 50 МВт.

Наша организация активно способствует реализации политики по переходу к экономике с низкими выбросами углерода и поддерживает внедрение более чистых и эффективных технологий. Например, солнечная электростанция за год вырабатывает около 80 млн кВт/ч электроэнергии, при этом сокращая выбросы углекислого газа в атмосферу на 68 тысяч тонн в год, - отметил он.

Спикер подчеркнул, что проект обеспечил рабочими местами около 400 человек в период строительства и 12 человек – в период эксплуатации станции.

По словам Карабекова, в реализации полезной инициативы принял участие Банк Развития Казахстана, предоставивший кредит в размере более 10 млрд тенге сроком на 15 лет при общей стоимости проекта 13,56 млрд. тенге. Помог также Комитет по инвестициям Министерства иностранных дел РК, заключивший контракт с предпринимателями на предоставление таможенных и налоговых преференций.

Сейчас MISTRAL ENERGY PTE.LTD через дочерние компании в Казахстане осуществляет также строительство ветряной электростанции "Абай 1" в ВКО и ветряной электростанции "Абай 2" в Алматинской области, - подытожил представитель MISTRAL ENERGY.

Своими успехами поделилась и совладелица центра отдыха "Парус" в Акмолинской области Арман Султанова.

Мы подали заявку на получение льготного кредита под 14% годовых, где 10% субсидирует "Байтерек". В результате получили три сертификата – на газификацию, модернизацию уличного освещения и установку солнечных панелей для нагрева воды, - сказала она.

По словам Арман, ранее помещения отапливались углем и дровами, что влекло за собой определенные неудобства в виде загрязненного воздуха и необходимости перевозить топливо своими силами после покупки.

Хоть газ и дороже угля, в итоге нам удалось ощутимо сэкономить как минимум на рабочей силе. Раньше у нас были операторы котельных установок, на зарплату которых в год уходило 2,5 млн тенге. Сейчас все автоматизировано, мы сами контролируем процесс на компьютере, - призналась собеседница.

Второй сертификат охватил модернизацию уличного освещения, ранее потребляющего огромное количество электроэнергии. После установки энергосберегающих датчиков, аккумуляторов и солнечных панелей затраты ресурсов удалось снизить, а процесс – автоматизировать. Так, в течение дня солнечные панели заряжают аккумуляторы, а в вечерние часы последние обеспечивают работу освещения на территории центра.

Также солнечные панели вкупе с теплообменником позволяют центру получать 750 л горячей воды в час.

Османова добавила, что государственная поддержка "зеленых" проектов стала особенно необходимой после подписания Казахстаном Парижского договора по ограничению вредных выбросов, тем более что экономия, достигаемая за счет экологичного подхода к ведению дел, может помочь бизнесу пережить кризис.

Мы спокойно перенесли карантинные времена, когда все было закрыто. Многие коллеги тогда жаловались, что тратят много угля и средств на оплату труда кочегаров. Нам же удалось сэкономить как на ресурсах, так и на заработной плате. Я думаю, сегодня государство должно активно подталкивать предпринимателей к переходу на "зеленые" технологии. Да, оборудование дорогостоящее, но оно быстро "отбивает" затраты. В частности, мы оправдали все расходы, вложенные в этот проект, - уточнила она.

В завершение Арман отметила, что экономия благотворно сказалась на стоимости путевок в центр отдыха: благодаря планомерному снижению затрат их цена не меняется уже в течение четырех лет.

В целом, холдинг "Байтерек" как ключевой финансовый институт правительства, поддерживает инициативы страны по переходу к "зеленой" экономике посредством предоставления инструментов поддержки и установления эффективных отношений с партнерами по таким направлениям как развитие возобновляемой энергетики, чистых технологий и инфраструктуры.

Теме "зеленого" финансирования в целом уделяется особое внимание. В рамках данного направления Холдинг стремится поддерживать "зеленые" проекты, развивать "зеленые" инструменты финансирования и внедрять принципы ESG в проектную деятельность. Эти шаги отражены в Плане мероприятий по устойчивому развитию Холдинга.

Например, Банк Развития Казахстана за весь период деятельности Банком Развития Казахстана профинансировано шесть и одобрено два "зеленых" проекта на общую сумму 116,2 млрд тенге. Казына Капитал Менеджмент" поддержал ряд проектов в сфере "зеленой" энергетики на общую сумму финансирования 12,4 млрд тенге. Между тем, всего Фондом "Даму" поддержано 118 "зеленых" проектов на общую сумму кредитов в 136,6 млрд тенге - в энергетике и обрабатывающей промышленности, - пояснил руководитель проекта департамента проектного финансирования и работе с инвесторами холдинга "Байтерек" Сырымбет Каскеев.

В прошлом году силами профинансированных экологичных проектов в сфере энергетики выработано 534 млн кВт/ч электроэнергии. Поддержанные дочерними организациями солнечные электростанции произвели почти треть электроэнергии от общего объема выработанной электроэнергии в стране за счет солнца, а ветровые электростанции – 20% от общей выработки в стране за счет энергии ветра.

Стоит также отметить, что с 2018 года АО "Фонд развития промышленности", которое входит в структуру холдинга "Байтерек", является оператором Программы лизингового финансирования по обновлению автобусного парка в рамках поддержки отечественных автопроизводителей.