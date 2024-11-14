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В Казахстане расширят классификацию "зеленых" проектов, финансируемых через "зеленые" кредиты

Мусоросортировочный завод, мусор, отходы, сортировка мусора , фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 11:53 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Подготовлено дополнение в постановление правительства от 31 декабря 2021 года "Об утверждении классификации (таксономии) "зеленых" проектов, подлежащих финансированию через "зеленые" облигации и "зеленые" кредиты", сообщает Zakon.kz.

В частности, в сектор "Отходы и сточные воды" классификации (таксономии) "зеленых" проектов, подлежащих финансированию через "зеленые" облигации и "зеленые" кредиты, вносится дополнение подсектором "Установки по утилизации остаточных отходов (т.е. отходов, остающихся после операций обращения с отходами) с выработкой энергии".

Как пояснили в Минэкологии, данное дополнение позволит снизить нагрузку на мусорные полигоны, так как заводы по энергетической утилизации (в местах, где они расположены) способны уменьшить количество отходов на 95%, а также уменьшить количество твердых отходов на 80-85%, в зависимости от компонентов, которые были в твердых отходах.

"За счет того, что отходы не будут захораниваться, на полигонах снизятся выбросы СО2 – еще один плюс в борьбе с изменением климата. Предотвращение образования свалочного газа, инвестиционная привлекательность отрасли, новые рабочие места, производство электрической энергии из отходов – это ряд преимуществ, которые сопровождают проекты подобного уровня", – говорится в обосновании. 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 ноября.

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