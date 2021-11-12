Объявлять ЧС в Мангистауской области не нужно – эксперт

Аграрный эксперт Кирилл Павлов сообщил, что фермеры Мангистауской области просят ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации. При этом он уверен: делать этого ни в коем случае не следует, передает Zakon.kz.

Летом на западе Казахстана начал гибнуть скот. Весна в регионе выдалась практически без дождей, поэтому травы на пастбищах было мало. Засуха довела до того, что крестьяне стали кормить лошадей, верблюдов и других домашних травоядных животных картоном.

​В связи с этим фермеры попросили ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации. ДЧС области измерил влажность воздуха. Оказалось, что ее показатели не соответствуют критериям для объявления чрезвычайной ситуации. Кроме того, в регионе не было зарегистрировано фактов отравления и инфицирования животных, а растения не были повреждены вредителями. То есть законных оснований для ЧС не оказалось.

На борьбу с засухой правительство выделило 1,9 млрд тенге. На эти деньги были куплены сено, ячмень, пшеница и другие корма. Отмечалось, что работа по закупке кормов будет проводиться до конца года. Владельцам скота, зарегистрированного в базе идентификации сельскохозяйственных животных, а также 600 крупным крестьянским и около 6 тыс. личным подсобным хозяйствам была оказана помощь.

10 ноября выяснилось, что фермеры Мангистауской области снова просят ввести режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил аграрный эксперт Кирилл Павлов в Facebook.

Что с холодами придут проблемы со скотом – я говорил еще в прошлую свою поездку в начале осени, ну и понятно, что к этому надо было готовиться. Как и в целом к животноводству надо подходить осознанно, особенно в рисковых регионах. А вот то, что мы начинаем спекулировать "режимом ЧС", – это очень плохо, в итоге это начинает не только напоминать митинги многодетных, но и формировать аналогичное отношение к происходящему, – считает Павлов.

По его словам, нет ни одной причины, по которой можно ввести ЧС законодательно: гибель и падеж скота должны иметь эпизоотический характер, "засуха и поражение растений тоже не подходят, время года немного не то", считает Павлов.

Эксперт подчеркнул, что, получив поддержку, фермеры создадут прецедент и будут просить помогать еще.

Несомненно, помощь должна была быть справедливой и распределяться между всеми, чего не произошло. Однако мы не можем постоянно помогать региону, проще это делать сразу готовой продукцией, ну и, конечно, требовать ввести режим ЧС – это явный перебор, – написал Кирилл Павлов.