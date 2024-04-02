Режим ЧС объявили в Западно-Казахстанской области
Фото: МЧС РК
В Западно-Казахстанской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводков, сообщает Zakon.kz.
Соответствующее решение подписал аким региона Нариман Турегалиев, сообщили в пресс-службе акимата ЗКО 2 апреля.
"Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен заместитель акима ЗКО Калияр Айтмухамбетов. Отметим, что в регионе сложилась сложная ситуация из-за паводков. В Сырымском, Теректинском, Каратобинском, Бурлинском районах области произошло подтопление жилых домов", – говорится в распространенном сообщении.
В регионе эвакуировали около 4 тыс. человек, половина из которых – дети. Для пострадавших от наводнения организованы оперативно-эвакуационные пункты, создаются необходимые условия.
Утром 2 апреля в МЧС РК сообщили, что в зоне подтопления остаются пять областей, акиматами объявлены 20 чрезвычайных ситуаций местного масштаба.
Читайте также
Токаев посетит один из пострадавших от паводков регионов
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript