Как в Минэнерго решают проблему дефицита электроэнергии

Вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов рассказал, как решают проблему с дефицитом электроэнергии, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, при текущем уровне потребления электроэнергии прогнозируется дефицит мощности в 350 МВт в южных регионах.

По состоянию на 10 ноября начата раскопка третьего энергоблока Жамбылской ГРЭС. Также готов к запуску четвертый блок ГРЭС. Совокупно эти два блока обеспечат порядка 360 МВт. Кроме того, предполагается, что в ноябре закончатся ремонтные работы на Экибастузской ГРЭС 1 и ГРЭС-2. Дополнительные генерирующие мощности в ноябре должны вырасти еще на 2140 МВт. 9 ноября включены в работу турбоагрегаты на Мойнакской ГЭС мощностью 300 МВт, – сообщил вице-министр Асет Магауов во время правительственного часа в Сенате.

Кроме того, для покрытия прогнозного дефицита в ноябре на площадке АО "КОРЭМ" начались централизованные торги по импорту российской электроэнергии.

Вице-министр также прокомментировал ситуацию с "серым" майнингом.

По Жамбылской области Комитетом атомно-энергетического надзора совместно с АО "KEGOC" была проведена ревизия. Выявлено 12 объектов "серого" майнинга в Жамбылской области и один – в Павлодарской области. По результатам контрольных мероприятий 13 этих объектов были отключены. KEGOC будет проводить мероприятия в часы пикового спроса, но мы не будем отключать население, а отключим майнинговые компании, чтобы сбросить потребление именно по ним. Предполагаем, что эти мероприятия позволят бесперебойно пройти зимний отопительный период, – пояснил вице-министр энергетики.

Напомним, с проблемами отключения света столкнулись жители нескольких регионов Казахстана, в том числе Алматы, Шымкента, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областей.

Позднее в АО "KEGOC" заявили, что дефицит электроэнергии образовался из-за цифрового майнинга, в связи с чем 4 ноября было принято решение ввести ограничение на подачу электроэнергии по всей республике. Ограничение сняли 10 ноября.

Тамила Языкова, Нур-Султан