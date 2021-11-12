Какие задачи стоят перед банковским сектором РК

Необходим механизм эффективного вовлечения стрессовых активов в экономический оборот.

Об этом в рамках IX Конгресса финансистов Казахстана рассказала Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

Для снижения стрессовых активов банков в 2020 году были заключены индивидуальные планы мероприятий по снижению стрессовых активов с 2,7 трлн тенге до 0,9 трлн тенге к 2026 году.

Для формирования постоянных механизмов очистки банков от проблемных активов на рыночной основе необходимо создание ликвидного рынка стрессовых активов в Казахстане. Агентством в настоящее время разработан законопроект, который позволит расширить участие частных инвесторов и закрепит рыночный механизм реализации стрессовых активов. Также предполагается введение института сервисных компаний, оказывающих полный спектр услуг по управлению такими активами. Законопроект будет внесен в Парламент до конца текущего года.

Важным трендом банковского сектора является цифровизация банковских услуг. Несмотря на последствия пандемии, банки не только наращивают свои портфели, но и за последний год значительно трансформировали свои стратегии и бизнес-процессы.

Банки развивают собственные финансовые экосистемы, которые повышают финансовую инклюзию, но и создают новые риски, связанные с ограничением конкуренции и угрозы информационной безопасности. Приход экосистем на смену традиционным банкам означает, что регулирование тоже не может оставаться неизменным.

С целью минимизации возникающих рисков, а также для обеспечения баланса интересов клиентов и финансовых организаций Агентством совместно с Национальным Банком будут разработаны новые современные подходы к регулированию финансовых экосистем с учетом мирового опыта.