Революция в банковском секторе: разбираем ключевые изменения нового закона

По поручению президента Агентство по регулированию и развитию финансового рынка разработало проект нового закона о банках и банковской деятельности взамен действующего с 1995 года.

В своем Послании народу Казахстана глава государства отметил, что закон о банках должен учитывать технологические изменения и потребности экономики страны, в нем необходимо предусмотреть пути усиления конкуренции и привлечения на рынок новых участников, а также вопросы продвижения финтеха и либерализации оборота цифровых активов. Принять новый закон должны до конца года.

Как шла работа над законопроектом

Законопроект разработан при активной работе экспертов, представителей международных финансовых организаций, таких как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международный валютный фонд (МВФ), участников отечественного финансового рынка.

При его подготовке также была учтена передовая международная практика Европейского центрального банка, банка Англии, Центрального банка ОАЭ.

"Новый закон о банках является важным шагом в обновлении всей архитектуры финансовой системы. Его значение выходит за рамки сектора и напрямую связано с задачами, которые Президент поставил в своем Послании о цифровой трансформации и использовании искусственного интеллекта", – прокомментировал нововведения экономист Бауржан Шурманов.

Что именно изменится для банков – разбираемся в ключевых нововведениях с экономистом Бауржаном Шурмановым

Первое нововведение касается обновления системы лицензирования: вводится базовая банковская лицензия, упрощающая вход новых игроков на рынок и усиливающая конкуренцию. В отличие от универсальной, она предполагает сниженные требования к капиталу, рискам и надзору, но ограничивает высокорисковые операции и сделки со связанными лицами. Такой формат особенно актуален для МФО, работающих с МСБ в регионах.

В стране лишь 9 банков проводят более 25 банковских и других видов операций, тогда как оставшиеся 12 банков осуществляют менее 25 таких операций.

"Базовая банковская лицензия – она снижает требования к капиталу до 10 млрд тенге и облегчает выход на рынок для новых игроков: микрофинансовых организаций, региональных банков и онлайн-сервисов. Но важно, чтобы они приносили не только конкуренцию, но и инновации. Использование цифровых решений и искусственного интеллекта в скоринге, оценке рисков и управлении портфелем способно снизить издержки и повысить доступность кредитов. В этом и заключается практическая реализация тезиса Президента о том, что цифровизация должна работать на рост экономики", – отмечает Бауржан Шурманов.

Также усиливаются требования к небанковским организациям, предоставляющим финансовые услуги населению, а также создаются условия для развития исламского банкинга.

Еще одно направление – это система урегулирования неплатежеспособных банков. Вводится трехступенчатый подход: усиленный надзор при первых признаках проблем, режим восстановления устойчивости с мерами стабилизации, и, при необходимости, режим урегулирования с временной администрацией. Что важно, цель – это минимизировать использование господдержки, ограничив ее только системно значимыми банками.

"Через новый закон, регулятор получил рычаги, как влиять на банки, в условиях кризиса", – комментирует экономист.

Ответственность, прозрачность, устойчивость: как изменятся требования к банковскому управлению

Также предусмотрено расширение инструментов макропруденциального регулирования, введение квалификационных требований для руководителей, усиление контроля за сделками со связанными лицами и расширение применения мотивированного суждения регулятора.

Нововведения направлены на усиление ответственности менеджмента: вводятся квалификационные требования к руководителям: образование, опыт, деловая репутация. При этом согласование кандидатур с Агентством не требуется. Законопроектом предусмотрено развитие института независимых директоров, которые будут обеспечивать баланс интересов, прозрачность решений и устойчивость банков.

"Введение квалификационных требований для руководителей, развитие института независимых директоров и расширение полномочий регулятора в части мотивированного суждения усиливают прозрачность и повышают доверие к системе. Президент в Послании отметил, что эффективность институтов и культура управления – ключевой фактор устойчивости", – считает Бауржан Шурманов.

Также расширяется применение мотивированного суждения, позволяющего регулятору точечно оценивать риски и управленческие решения, избегая избыточных требований. Для прозрачности будет раскрываться информация о его применении.

Повышение роли банков в финансировании экономики

Еще одно направление касается усиления роли банков в финансировании экономики. В частности, планируется создание условий для развития синдицированных кредитов и продвижения факторинга как инструмента доступа малого и среднего бизнеса (МСБ) к финансированию. Одним из ключевых нововведений стало создание гарантийного фонда для МСБ с участием банков, что повысит доступность займов и будет способствовать росту деловой активности в регионах.

"Сегодня малый и средний бизнес дает около трети ВВП, но остается ограничен в доступе к заемным ресурсам. Новый закон предусматривает синдицированные кредиты, развитие факторинга и создание гарантийного фонда для МСБ. Эти инструменты снижают риски для банков и расширяют возможности предпринимателей, особенно в регионах. Это совпадает с приоритетом Президента по превращению банков из пассивных хранителей ликвидности в драйверов экономического развития", – сказал Бауржан Шурманов.

Появятся "исламские окна" в универсальных банках

Универсальным банкам будет разрешено предоставлять услуги исламского финансирования через так называемые "исламские окна". Это нововведение позволит банкам предлагать исламские продукты без изменения основной бизнес-модели.

Такой подход откроет новые возможности для инвесторов, в том числе зарубежных, и упростит вход на рынок исламского банкинга. Это поможет улучшить доступность исламских банковских услуг для населения и бизнеса.





"Введение исламских окон в традиционных банках делает рынок более гибким и открывает условия для притока ближневосточного капитала. По данным Islamic Finance Development Report глобальный рынок исламских финансов превышает 4 трлн долларов. Для Казахстана участие в этом сегменте не только привлечение инвестиций, но и укрепление устойчивости финансовой системы", – подчеркивает Бауржан Шурманов.

Выбранная Агентством по регулированию и развитию финансового рынка модель основана на международном опыте и предполагает гибкость и автономию "исламских окон", сохраняя при этом их отделенность от основной деятельности банка. Будут разработаны специальные финансовые нормативы для исламских операций. В целом, предлагаемые изменения помогут банкам эффективно работать с исламскими финансами, соблюдая принципы шариата.

Законопроект предусматривает создание устойчивой цифровой финансовой инфраструктуры, которая станет основой для цифровизации услуг, развития инноваций и повышения удобства для клиентов. Сегодня банки при наличии достаточной инфраструктуры и ресурсов, ограничены в участии в капитале финтех-компаний.

"Банки сегодня ограничены в участии в капитале финтех-компаний, хотя именно такие партнерства позволяют быстро запускать инновационные сервисы. Если мы говорим о задачах, поставленных Президентом, то необходимо не сдерживать, а стимулировать взаимодействие банков с финтех-сектором", – отметил Бауржан Шурманов.

По его словам, в целом закон создает основу для реальной трансформации банковской системы.

"Его положения будут эффективны только при условии, что они будут реализованы в связке с цифровизацией и внедрением искусственного интеллекта. Это путь к формированию более устойчивой и конкурентоспособной модели, которая будет работать на рост экономики и отвечать приоритетам, обозначенным в Послании", – добавил экономист.