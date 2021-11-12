Курсы валют на выходные: доллар дорожает, евро – дешевеет

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15.30 средневзвешенный курс доллара составил 429,59 тенге, поднявшись на 0,29 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс евро составил 492,25 тенге (-0,75). Объем торгов – 50 млн евро.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,9881 тенге (-0,0446). Объем торгов – 130 млн рублей.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 429,5-430,9 тенге, евро – 491,7-493,7 тенге, рос. рубль – 5,98-6,04 тенге.