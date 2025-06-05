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Финансы

Доллар стремительно дешевеет – нужно ли сегодня покупать валюту

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 15:33 Фото: freepik
Мир финансов замер в ожидании: доллар почти ежедневно теряет позиции на глобальных рынках, и даже тенге, традиционно зависимый от колебаний доллара, показывает признаки укрепления, сообщает Zakon.kz.

В ожидании обвала...

Аналитики Deutsche Bank делают сенсационное заявление, предсказывая обвал американской валюты на 40% – лишь это, по их расчетам, способно устранить хронический торговый дефицит США. Эта беспрецедентная ситуация ставит под вопрос устойчивость мировой финансовой системы и заставляет инвесторов переосмысливать свои стратегии.

Еще месяц назад Deutsche Bank предупреждал, что доллар оказался в крайне уязвимом положении. Согласно их новой теории "фискального хмурого взгляда", доллар обречен на ослабление независимо от того, столкнется ли экономика США с финансовым кризисом из-за необузданных государственных расходов или упрется в рецессию из-за слишком резкой бюджетной экономии.

Это означает, что привычная роль доллара как "безопасной гавани" больше не действует, и инвесторы теряют доверие к способности США управлять своими финансами.

Financial Times так же констатирует: рынок теряет доверие к доллару: за последние два месяца индекс доллара упал на 5%, несмотря на рост доходности 10-летних казначейских облигаций США на примерно 30 базисных пунктов. Это нарушило устойчивую многолетнюю корреляцию и усилило тревогу инвесторов о структурных рисках для валюты Америки.

Фото: Zakon.kz

Причины и прогнозы

Индекс доллара приближается к своим апрельским минимумам, – рассказывает экономист Эльдар Шамсутдинов, констатируя, что DXY опустился ниже отметки 99.

"Последняя волна ослабления связана со слабыми макроданными, переоценкой рынком вероятности более мягкой траектории снижения ставок и распродажей нефти. Дополнительное давление оказывают широкие сомнения в теме "американской исключительности".Эльдар Шамсутдинов

На этой неделе Morgan Stanley заявил, что ожидает дальнейшего падения доллара еще на 9% – до уровня 91 в течение следующих 12 месяцев. Это приблизит его к минимумам 2020–2021 годов, зафиксированным после пандемии. Банк указывает на риски снижения, связанные с ростом долга и дефицита, а также утратой доверия к американским активам.

Курс тенге в мае 2025 года: итоги и тенденции

По итогам мая 2025 года средневзвешенный курс тенге к доллару составил 511,77 тенге. На 4 июня доллар стоил 512,11 тенге, а 5 июня – 511,67 тенге, что означает ослабление доллара на 0,09%.

С начала года национальная валюта Казахстана укрепилась на 2,5%, – отмечает экономист Руслан Султанов. Однако динамика тенге по отношению к другим валютам смешанная:

  • Евро: ослабление тенге до 577,21 (-5,6%)
  • Юань: укрепление тенге до 70,94 (+1,4%)
  • Рубль: ослабление тенге до 6,35 (-30,1%)

Что же будет с тенге дальше?

Май ознаменовался еще большей неопределенностью, вызванной решениями Дональда Трампа: пошлины на Apple, отмена тарифов, судом по международной торговле США с дальнейшей апелляцией, по итогам которой тарифы были восстановлены, и так далее.

Кроме этого в мире наметились еще некоторые тенденции:

  • Ослабление денежно-кредитной политики в ЕС привело к незначительному укреплению тенге к евро (с 579,79 в апреле до 577,21 в мае), которое было сдержанно относительно устойчивым ростом ВВП в ЕС – 1,4% в I квартале 2025 года.
  • Восстановление экономики Китая в совокупности со снижением тарифов со стороны США позволило поддержать экономическое настроение в Китае, что способствовало укреплению тенге.
  • Рубль продолжает ослабевать к тенге на фоне истощения положительных новостей о договоренностях между РФ и Украиной.
"Тенге продолжает чувствовать себя уверенно против доллара и юаня, однако к евро и рублю отмечается ослабление. При этом на потенциальное дальнейшее ослабление будут влиять изменения на нефтяном рынке, где новости не самые для нас радужные. Высокая ставка НБРК и стимулирующие меры правительства поддерживают тенге, однако внешние факторы доминируют над внутренними".Руслан Султанов

Главным якорем курса остается Национальный банк РК с высокой базовой ставкой, которая позволяет сохранить спрос населения на тенге. Вместе с этим, стремительный рост экономики РК, поддерживаемый внутренним спросом, также способствует стабильности национальной валюты.

Стабильность с возможным укреплением

Анализируя представленные данные, эксперты Apecon предвидят устойчивую динамику курса доллара на ближайший месяц. Исходя из детального прогноза на период с 6 июня по 9 июля, средневзвешенное значение курса доллара ожидается на уровне 509,04 тенге.

"В начале лета вряд ли будут какие-то глобальные изменения тенге в сторону ослабления, возможно, будет даже укрепление тенге с сохранением баланса по отношению к рублю".Apecon

Таким образом, прогноз указывает на относительно стабильное поведение тенге, с возможным трендом к укреплению, особенно в свете торговых отношений с Россией.

Отметим, что сегодня председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов объявил о возможности ужесточения базовой ставки. 

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Андрей Зубов
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