Стали известны подробности смерти шестимесячной малышки в Уральске

Врачи рассказали подробности смерти шестимесячного младенца в Уральске, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в сообщении издания "Мой город", ребенок поступил в больницу в тяжелом состоянии.

Заместитель директора по медицинской части областной детской больницы Юлия Горячева рассказала, что 9 ноября в больницу девочку привезли врачи скорой помощи.

Ее немедленно осмотрели в приемном покое и из-за тяжелого состояния госпитализировали в реанимационное отделение. Была проведена рентгеноскопия, которая выявила, что у ребенка в желудочно-кишечном тракте находится булавка в раскрытом виде. Мама, к сожалению, не заметила, когда и как булавка туда попала. Врачам она сказала, что ребенок был беспокойным и наблюдалось нарушение стула в течение недели, – сообщила Юлия Горячева.

Спасти малышку не удалось. В тот же день около 23:00 ребенок скончался.

В ДП области уточнили, что зарегистрировано дело по факту смерти человека. Другие подробности трагедии выясняются.