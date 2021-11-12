После ревакцинации "зеленый" статус в Ashyq будет продлен

Продлевать "зеленый" статус в приложении Ashyq после ревакцинации будут, но пока еще неизвестно, на какой именно срок. Об этом на брифинге в СЦК сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент Zakon.kz.

Независимо от ревакцинации в Ashyq предусмотрено сейчас, что если человек вакцинирован двумя дозами, то статус "зеленый" у него сохраняется в течение года. То есть тем, кто будет ревакцинироваться, мы сейчас рассматриваем возможность продления этого срока. Понятное дело, что он будет продлеваться. Просто сейчас нам нужно будет определить, на какой срок будет продлеваться, – сказала Есмагамбетова.

Читайте также: Цой объявил дату начала ревакцинации

При этом она добавила, что сейчас в мире нет достаточно доказанных данных о длительности иммунитета.

Вместе с тем есть разные данные – от 7 месяцев до года. Поэтому сегодня на основании тех данных, что имеются, "зеленый" статус в Ashyq установлен на год. По мере поступления каких-то новых данных, что да, иммунитет сохраняется дольше, какие-то решения будут, но, к сожалению, ситуация, которая происходит в мире, и ревакцинация – это одно из подтверждений, что иммунитет более кратковременный, чем мы ожидали, то есть явно не два года, – пояснила глава комитета.

Как заключила Есмагамбетова, по мере появления новых данных, новых результатов исследования или международного опыта "эти решения могут быть пересмотрены".

Оксана Скибан, Нур-Султан