Экс-глава Минздрава Елжан Биртанов выступил в суде

В Нур-Султане продолжается суд по продлению домашнего ареста экс-министру здравоохранения Казахстана Елжану Биртанову. Бывший высокопоставленный чиновник заявил, что в деле нет состава преступления, передает Zakon.kz.

Мы имеем достаточное количество доказательств того, что в этом деле нет не то что моей вины, но и никакого преступления. Мы уже говорили, что отсутствует событие преступления, нет никакого ущерба, поскольку Платформа принята по договору, она работоспособна. (…) В деле отсутствуют доказательства какого-то злонамеренного умысла, – сказал Елжан Биртанов, выступая в суде.

Экс-министр отметил, что после завершения дела представители хорватской компании, которые разрабатывали Платформу, дважды совершали визит в Казахстан и проводили переговоры на уровне госорганов. Он попросил суд истребовать материалы по этим визитам, потому что они имеют прямое отношение к делу.

Биртанов добавил, что сторонам действительно нужно дополнительное время для того, чтобы ознакомиться с материалами дела. Но продлевать его домашний арест не следует.

Ранее следственный орган вводил суд в заблуждение о том, что я имею намерение и возможности скрыться. В частности, говорилось, что у меня есть недвижимость за рубежом и у моих близких родственников есть зарубежное гражданство. В деле этих материалов нет. То, что они утверждали, – ложь. Второе касается возможности скрыться за рубежом. Все это время следствие требовало моего домашнего ареста из-за боязни, что я сбегу. Но почему-то в октябре этого года мне вернули мой заграничный паспорт. Я полагаю, что АФМ уже не боится того, что я могу скрыться. Почему они требуют ареста для меня, мне непонятно. Я надеюсь, что это не провокация со стороны Агентства.

Елжан Биртанов также заявил, что собирается опровергнуть все выдвинутые против него обвинения.

Но я хочу сказать, ваша честь, я не собираюсь никуда уезжать из своей страны, я собираюсь полностью доказывать свою невиновность по этому делу. И все, что законом требуется, пройти и доказать. Никакого преступного умысла воспрепятствовать и сбежать у меня нет. Прошу дать мне и моим защитникам возможность нормально, полноценно ознакомиться с этими материалами и прошу отказать в ходатайстве о продлении моего ареста и тем самым соблюсти мои законные права, – сказал Биртанов.

Выслушав его, судья Акмарал Исаева удалилась в совещательную комнату.

Экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей Платформы информатизации Минздрава.

Биртанов находится под домашним арестом уже год. 28 сентября адвокаты экс-министра попросили президента прекратить уголовное преследование.

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