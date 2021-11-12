Получат ли статус в Ashyq вакцинированные дети

12 ноября 2021, 18:02
Фото: Zakon.kz

Будут ли детей наделять "зеленым", "синим" или "красным" статусом после начала кампании по их иммунизации. На этот вопрос ответил на брифинге в СЦК министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, планируется ли вводить разделение среди детей по статусу, то есть на тех, у кого зеленый, синий и красный статусы.

У вакцинированных детей будет паспорт вакцинации. Но сейчас речи об интеграции детей в систему Ashyq не рассматривается. Это будет рассматриваться на межведомственной комиссии, - заявила вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.

Первая цель, добавила она, вакцинировать детей и защитить их таким образом от КВИ.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан


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