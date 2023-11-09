Ажар Гиният привила от кори внука и призвала родителей вакцинировать детей

Министр здравоохранения Ажар Гиният посетила с внуком девятую городскую поликлинику столицы, чтобы получить прививку от кори. Чтобы защитить детей от опасного заболевания, которое активно распространяется в Казахстане, министр призвала родителей вакцинировать детей, сообщает Zakon.kz.

Министр отметила неблагополучную эпидситуацию по кори как в Казахстане, так и в мире. Чтобы защитить детей, которые чаще всего заражаются опасной болезнью, Ажар Гиният призывает родителей не медлить с вакцинацией.

"Мы видим, что за последние два месяца отмечен резкий рост данного заболевания. Более 13 тысяч человек заболели, 83% составляют дети, в основном в возрасте до 5 лет, есть и взрослые непривитые". Ажар Гиният

70% заболевших составляют непривитые дети. Большинство из них, около 60%, не привиты из-за отказа от вакцинации, из-за медицинских противопоказаний не привиты 18%, недостижения прививочного возраста –22%. На сегодняшний день всего на госпитализации находятся 2013 детей, из них 30 – в тяжелом состоянии, рассказала министр.

"Корь может привести к таким опасным осложнениям, как пневмония, различные воспаления, отиты, вплоть до слепоты. На сегодня специфичного лечения от кори нет, поэтому единственный способ спасения от такой грозной инфекции – это вакцинация. Самой вакцины опасаться не стоит, она проверенная, мы используем ее согласно национальному календарю прививок". Ажар Гиният

В соответствии с календарем профилактических прививок против кори в плановом порядке у нас в стране прививаются дважды: первую прививку ребенок получает в возрасте 12-15 месяцев, вторую – в 6 лет.