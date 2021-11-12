Я своих детей вакцинирую – Цой о препарате Pfizer

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, будет ли он прививать своих детей от коронавируса препаратом Pfizer, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, будет ли он рекомендовать друзьям и знакомым, у которых есть дети старше 12 лет, привить их вакциной Pfizer.

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Конечно, обязательно. Я буду первым примером: своих детей вакцинирую. У меня есть сын, который подпадает в этот возраст. Я жду, как будут в школе прививать, также будет прививаться, - сказал Алексей Цой в кулуарах СЦК.

По его словам, "вакцину не поставят, если нет информированного согласия родителей".

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При этом он заверил, что невакцинированных детей не будут в последующем переводить на онлайн-обучение.

Нет, это никак не связано, ни в коем случае невакцинированных детей не будут переводить на онлайн-обучение. Это добровольная вакцинация, - резюмировал Цой.

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Ранее он рассказал, планируется ли наделять детей "синим", "зеленым" или "красным" статусом по КВИ.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан