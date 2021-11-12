Экс-министру Елжану Биртанову продлили домашний арест

Следственный суд Нур-Султана продлил домашний арест экс-министру здравоохранения Елжану Биртанову, передает Zakon.kz.

Оснований для отмены меры пресечения суд не установил. Суд постановил ходатайство о продлении срока нахождения под домашним арестом удовлетворить. Срок нахождения под домашним арестом Биртанову Елжану Амантаевичу продлить до двух месяцев до 14 января, - сказала судья Акмарал Исаева.

Экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей Платформы информатизации Минздрава. Уголовное дело состоит из 133 томов.

Биртанов находится под домашним арестом уже год. 28 сентября адвокаты экс-министра попросили президента Казахстана прекратить уголовное преследование.

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