Память народного героя Газиза Байтасова почтили в Акмолинской области

Сотрудники Департамента полиции одновременно со всеми ГУРОП Акмолинской области почтили память народного героя Газиза Байтасова, передает Zakon.kz.

12 ноября 2011 года вошел в историю казахстанской полиции как дата трагической гибели капитана полиции Байтасова Газиза Абдибековича, преградившего путь вооруженному преступнику и ценой своей жизни защитившего от неименуемой гибели граждан, накрыв собой террориста-смертника с приведенной в боевое действие гранатой. За подвиг командир посмертно получил звание "Халық Қаһарманы", – сообщает пресс-служба ДП региона.

В торжестве памяти приняли участие руководство Департамента полиции, Совет ветеранов органов внутренних дел и Национальной Гвардии, начальники управлений. Собравшиеся возложили цветы к памятнику и провели минуту молчания. После для личного состава был организован просмотр фильма, посвященный подвигу героя Газиза Байтасова.