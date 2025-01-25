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В Алматы почтили память героев Великой Отечественной войны

Начало празднования: в Алматы возложили венки к 80-летию Победы, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 14:59 Фото: Zakon.kz
В Алматы возложили венки к Вечному огню у мемориала Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Торжественная церемония стала стартом мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Zakon.kz.

В Алматы началась подготовка к празднованию 80-летнего юбилея Победы. Традиционно церемония началась с минуты молчания в память о героях, которые отдали свои жизни в годы Великой Отечественной войны. 

Фото: Zakon.kz

В мероприятии приняли участие руководство Министерства обороны, военнослужащие Алматинского гарнизона, курсанты, воспитанники военно-патриотического движения "Жас сарбаз", а также ветераны Вооруженных сил и местные жители.

Во время церемонии участники исполнили Государственный гимн Республики Казахстан под звуки военного оркестра.

Фото: Zakon.kz

Генерал-майор в отставке, первый заместитель министра обороны РК Айткали Исенгулов подчеркнул, что сегодняшний день служит напоминанием о бессмертном подвиге и героизме нашего народа в годы Великой Отечественной войны.

"Главное в армии – это солдат, а воспитание патриота – наша задача. Он – носитель самых больших трудностей и самых громких побед. Вот почему сегодня мы должны вспомнить наших героев: Алию Молдагулову, Маншук Маметову и других самоотверженных патриотов. Более 500 человек с казахской земли стали Героями Советского Союза. Поэтому мы всегда должны помнить своих сынов и дедов, где бы они ни служили и где бы ни жили. Они воспитаны соками казахстанской земли. И отдавать дань памяти, ценить и уважать защитников Отечества – наш гражданский долг".Айткали Исенгулов

К слову, в этот же день представители Министерства обороны РК навестили ветерана Великой Отечественной войны Федора Блинова, поздравили его с наступающим юбилеем и выразили ему признательность за героизм и боевой путь. В этом году 10 января нашему герою  исполнился 101 год.

Фото: Zakon.kz

"Мы чтим подвиг наших героев и обязаны передать эту память будущим поколениям. Наша задача – окружить ветеранов заботой, уважением и благодарностью за их ратный труд и самоотверженность. Сегодня, в начало празднования юбилея Дня Победы, будут поздравлены пять ветеранов от имени министра обороны", – сказал начальник Департамента воспитательной и идеологической работы МО РК, полковник Тлеухан Басхожаев.

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По информации Министерства обороны РК, на сегодняшний день в городе Алматы проживают 25 ветеранов Великой Отечественной войны, а по всей республике – 120 ветеранов. Регулярные визиты, оказание бытовой помощи, а также искренние беседы позволяют выразить благодарность за их подвиг, сохранить связь поколений и подчеркнуть важность памяти о Великой Победе.

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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