В Петропавловске прошли Козыбаевские чтения

В Петропавловске в стенах Kozybayev University по случаю 90-летия со дня рождения известного казахского ученого, историка, общественного деятеля Манаша Козыбаева состоялась международная научно-практическая конференция "Козыбаевские чтения-2021: Новые подходы и современные взгляды на развитие образования и науки", передает Zakon.kz.

Манаш Кабашевич был хранителем исторической научной мысли республики. Его глубокий и пытливый ум известен всем, кто профессионально занимался наукой. Исследования академика Козыбаева, его гражданская позиция сыграли заметную роль в становлении новой государственности, его по праву можно отнести к когорте выдающихся ученых страны.

С 2003 года Северо-Казахстанский университет с гордостью носит имя прославленного академика, а проведение Козыбаевских чтений стало доброй традицией вуза.

В текущем году в онлайн-формате в конференции приняли участие ученые из Казахстана, Франции, Литвы и стран СНГ. В рамках работы конференции поступило свыше 370 докладов.

Мероприятие началось с возложения цветов к бюсту Манаша Козыбаева. Отдать дань уважения собрались его соратники, коллеги, ученики, профессорско-преподавательский состав университета.

На пленарном заседании с приветственной речью от имени акима СКО к участникам конференции обратился его заместитель Гани Ныгыметов. Кроме того, на конференции выступили государственные и общественные деятели, ректоры крупнейших вузов страны, руководители научных и культурных центров.

Об особой значимости фигуры Манаша Козыбаева в мировой исторической науке в своем выступлении сказал депутат Сената Парламента Республики Казахстан Мухтар Кул-Мухаммед.

Жизненный путь Манаша Кабашевича Козыбаева – пример долголетнего, добросовестного служения казахстанской науке. Им была подготовлена целая плеяда талантливых ученых: около 90 кандидатов и докторов наук. Создана целая научная школа, – отметил председатель правления,ректор Kozybayev University Ерлан Шуланов.

В ходе мероприятия состоялась презентация книг, изданных в рамках чествования 90-летия академика М. Қозыбаева: "Историк в меняющемся мире. Тарихшы және оның заманы", сборник документов и материалов, а также сборник научных трудов и воспоминаний "Академик Манаш Қозыбаев және Тәуелсіздік белестері".

Видные ученые представили доклады: "Независимость и национальный исторический код", "Актуальные проблемы отечественной истории в трудах Манаша Козыбаева", "Феномен личности академика Манаша Козыбаева", "Инновации в науке: сравнительный анализ Казахстана и Литвы" и другие.

Также была организована выставка Архива Президента Республики Казахстан, посвященная жизни и деятельности Манаша Козыбаева.