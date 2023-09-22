В Уральске прошла конференция, посвященная 115-летию писателя Хамзы Есенжанова

"Новый Казахстан: литературно-исторический процесс ХХ века и актуальные проблемы хамзатановедения" – на такую тему в Уральске состоялась двухдневная научно-практическая конференция, которая началась с возложения цветов памятнику великого писателя.

Хамза Есенжанов – писатель, лауреат Государственной премии Казахстана, обладатель орденов Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", автор трилогии "Ақ Жайық" – подарил казахскому народу немало произведений, актуальность которых ценится и в наши дни. Там же прошла церемония награждения участников республиканского творческого конкурса, посвященного трудам писателя. Родственница писателя, филолог-востоковед Дина Есенжан отметила на встрече, что Хамза Есенжанов отдал всю свою жизнь творчеству.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"Хамза Есенжанов был арестован в 30 лет. Изучая архивные материалы, нашла его письмо, где он писал: "Мне 48 лет. Я все еще в тюрьме…" Несмотря на то, что около двух десятков лет он провел в заточении, его мечты о справедливом обществе, о жизни народа были воплощены в его трудах, которые сегодня достойно чтит современное поколение. С гордостью принимаю участие во всех мероприятиях, посвященных памяти нашего деда, и благодарю земляков за внимание и оказанную честь разделить вместе с вами памятные события". Дина Есенжан

В работе конференции приняли участие аким области Нариман Турегалиев, председатель Союза писателей РК Мереке Кулкенов, племянник писателя, профессор-академик Айткожа Бигалиев, а также родные писателя, представители местной интеллигенции, читатели детско-юношеской библиотеки им. Хамзы Есенжанова.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В фойе Дворца искусств "Атамекен" была развернута книжная музейная выставка, посвященная трудам и жизни нашего земляка, уроженца Теректинского района ЗКО Хамзы Есенжанова. Участники конференции обсудили основные произведения писателя и его вклад в литературное достояние республики. Сегодня его труды занимают особенное место в плеяде писателей-краеведов и классиков казахской литературы. В рамках конференции прошла презентация фотоальбома "Дархан дарын", драмы "Бигайша", сборника "Хамзатану" изданного по материалам социологических исследований областной библиотеки для детей и юношества имени Хамзы Есенжанова и нового документального фильма "Жайык жыршысы".

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"В День памяти жертв политических репрессий глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что пока имя каждого, кто отдал свои жизни ради независимости страны, ради своего народа, кто пострадал в те трудные времена, не будет увековечено, невозможно строить будущее страны и уверенно идти вперед. Без прошлого нет будущего. Долг каждого казахстанца – знать историю своего народа, его героев, чтить их имена. В нашем регионе делается немало для достижения исторической справедливости. В частности, проделана огромная работа по присвоению улице в Уральске имени писателя, есть сквер с его бюстом, где имеют возможность отдохнуть наши горожане. Его имя носит одна из старейших библиотек города, которая активно пропагандирует творчество Хамзы Есенжанова", – отметил глава региона.

Пройдя через многие испытания, Хамза Есенжанов сумел сохранить в себе любовь к Родине, к человеку, к природе. Человеческий патриотизм писателя красной нитью проходит через все его творчество, даря читателю духовное богатство и радость от произведений, рассказывающих о родной земле. Краевед Сайлау Сулейменов рассказал, что имя писателя носят улицы Астаны и Алматы. В этом заслуга известных народных избранников, земляков Шавхата Утемисова, Малика Кульшара и других. Тогда еще депутат Сената Парламента РК Нариман Турегалиев был тоже вовлечен в процесс, и сегодня он также активно поддерживает все мероприятия по увековечиванию имен известных земляков.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Автор одного из первых эпических романов по истории становления Советской власти в Приуралье, который известен широкой публике в переводе на русский язык как "Яик – светлая река", талантливо и правдиво сумел передать жизнь той эпохи на страницах своих произведений. Главная книга писателя была удостоена высокой республиканской и всесоюзной оценки. Логическим продолжением романа стали произведения "Много лет спустя", "Крутое время", "Трагедия Жунусовых", увидевшие свет в 60-х годах ХХ века. В этот же период Хамза Есенжанов пишет литературно-критические статьи о творчестве писателей-современников, повести "Өленті жағасында", "Жайын ілерде", "Қызыл құмақ", "Ажалы жоқ", пьесы, очерки. Творческое наследие писателя было издано в шести томах в 1978-1981 гг.

Сегодня работа конференции продолжилась на малой родине Хамзы Есенжанова в селе Сарыомир на берегу озера Шалкар.