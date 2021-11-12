Миллион афганских детей рискуют умереть из-за недоедания – ВОЗ

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис утверждает, что как минимум один миллион детей могут умереть в Афганистане к концу года из-за недоедания, передает Zakon.kz.

Недоедание продолжает расти в Афганистане как большой вызов для здравоохранения. По оценкам, 3,2 млн детей в возрасте до пяти лет могут пострадать от сильного недоедания к концу года. И как минимум один миллион из них рискуют умереть из-за серьезного недоедания без надлежащего лечения, -–приводят РИА Новости слова Харрис.

В данный момент представитель ВОЗ находится в Афганистане.

По ее словам, организация направила средства для лечения недоедания у детей в 47 медицинских учреждениях, расположенных в 23 провинциях Афганистана, но это "капля в море".