Число детей с острым недоеданием в Газе выросло в семь раз с февраля – прогноз ЮНИСЕФ

За первые две недели августа более 7 тыс. детей младше пяти лет получили лечение от острого недоедания в клиниках ЮНИСЕФ в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам, общее число новых пациентов за месяц превысит 15 тыс., что более чем в семь раз выше февральского показателя, пишет The Guardian.

В городе Газа уже зафиксирован голод, и ситуация быстро ухудшается на юге – в Дейр-эль-Балах и Хан-Юнисе, сообщают в агентстве. Представитель ЮНИСЕФ Тесс Ингрэм рассказала, что семьи выживают на чашке риса в день, многие родители отказываются от еды ради детей.

ООН признает серьезные перебои с доставкой продовольствия: гуманитарной помощи поступает меньше необходимого, цены на продукты выросли до непосильных уровней. В прибрежной зоне Эль-Маваси, куда Израиль направляет переселенцев, уже скопились сотни тысяч человек без доступа к воде и медпомощи.

По данным IPC, в Газа достигнуты все основные критерии голода. Израильские военные тем временем готовятся к новому наступлению, которое может вынудить сотни тысяч жителей покинуть город.

В августе информационная служба правительства сектора Газа заявила о том, что с начала военного конфликта с Израилем, с 7 октября 2023 года, в регионе погибли 240 журналистов.