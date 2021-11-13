В Алматы перекроют движение по улице Яссауи

Проезд закроют в воскресенье на весь день, передает Zakon.kz.

Как сообщили в управлении городской мобильности, движение по ул. Яссауи в районе "пробивки" пр. Абая приостановят 14 ноября с 6:00 до 23:00.

Общественный транспорт №126, 52, 50 в это время будет курсировать по ул. Момышулы.

Автобус №104а будет ездить в северном направлении по маршруту: ул. Яссауи – ул. Шаляпина – ул. Момышулы – ул. Жети жаргы – ул. Садвакасова – ул. Акбакай – ул. Яссауи и далее по действующей схеме, а в южном направлении по маршруту: ул. Яссауи – ул. Жети жаргы – ул. Момышулы – ул. Шаляпина – ул. Яссауи и далее по действующей схеме.

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