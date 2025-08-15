Почти на месяц полностью перекроют участок улицы Яссауи в Алматы

В Алматы на 24 дня частично ограничат движение по ул. Яссауи в Ауэзовском районе, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 15 августа 2025 года, стало известно из Telegram-канала AlmatyJoly:

"В связи с проведением строительно-монтажных работ по прокладке водопроводных и канализационных сетей в мкр. Достык в период с 15 августа по 7 сентября будет осуществляться полное перекрытие движения по ул. Яссауи".

Движение полностью перекроют от ул. Ш. Кажыгалиева до ул. Ташкентская.

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Отмечается, что прокладка инженерных сетей осуществляется открытым способом из-за плотных каменистых пород, препятствующих использованию метода горизонтального направленного бурения (ГНБ).

"Просим жителей и водителей учитывать временные ограничения, заранее планировать маршрут движения и соблюдать требования временных дорожных знаков", – следует из обращения к алматинцам.

Ранее сообщалось, что в Бостандыкском районе Алматы ограничат движение на пересечении Розыбакиева и Байкадамова из-за реконструкции теплотрассы.