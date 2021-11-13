Депутат украинской Рады нашла цитату Гитлера в учебнике

В пособии для вузов обнаружилось утверждение о женщинах со ссылкой на мнение Адольфа Гитлера, передает Zakon.kz.

Депутат Верховной рады и преподаватель Инна Совсун заявила, что автор одного из украинских вузовских учебных пособий в тексте ссылается на фюрера.

Пособие "Деловая карьера" разразилось в соцсетях сексизмом и мизогинией, которая в одном случае обосновывается цитатой Гитлepa, – цитирует Совсун издание РИА Новости.

Цитата приведена после фразы: "Недаром же Адольф Гитлер говорил".

Депутат обратилась к учебным заведениям, использующим пособие, с просьбой прокомментировать приемлемость обучения по нему.