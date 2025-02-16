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Мир

Аккаунт Гитлера появился в социальной сети

Социальная сеть , фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2025 07:17 Фото: pixabay
15 февраля в соцсети X появился аккаунт Адольфа Гитлера с официальной галочкой, сообщает Zakon.kz.

В своем обращении он призвал "сделать "Германию снова великой", а также прорекламировал криптовалюту.

Фото: Х/adolf_gov

Спустя некоторое время модерация соцсети заблокировала страницу. Оказалось, что аккаунт взломали, он принадлежал президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Сейчас аккаунт вернули политику.

Тем временем команда президента США Дональда Трампа отправилась на встречу с переговорщиками из России и Украины.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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