Аккаунт Гитлера появился в социальной сети

15 февраля в соцсети X появился аккаунт Адольфа Гитлера с официальной галочкой, сообщает Zakon.kz.

В своем обращении он призвал "сделать "Германию снова великой", а также прорекламировал криптовалюту.

Фото: Х/adolf_gov

Спустя некоторое время модерация соцсети заблокировала страницу. Оказалось, что аккаунт взломали, он принадлежал президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Сейчас аккаунт вернули политику.

Тем временем команда президента США Дональда Трампа отправилась на встречу с переговорщиками из России и Украины.