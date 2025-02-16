Аккаунт Гитлера появился в социальной сети
Фото: pixabay
15 февраля в соцсети X появился аккаунт Адольфа Гитлера с официальной галочкой, сообщает Zakon.kz.
В своем обращении он призвал "сделать "Германию снова великой", а также прорекламировал криптовалюту.
Фото: Х/adolf_gov
Спустя некоторое время модерация соцсети заблокировала страницу. Оказалось, что аккаунт взломали, он принадлежал президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Сейчас аккаунт вернули политику.
Тем временем команда президента США Дональда Трампа отправилась на встречу с переговорщиками из России и Украины.
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