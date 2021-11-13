В каких медицинских организациях можно получить вакцину Pfizer в Нур-Султане

С 15 ноября в Нур-Султане начинается вакцинация препаратом от Pfizer, сообщает Zakon.kz.

Прививать подлежащий контингент будут в медицинских организациях города, подростков – в образовательных учреждениях. Однако не все медорганизации города будут участвовать в кампании вакцинации беременных женщин, кормящих мам, женщин в периоде лактации и детей. пресс-служба УОЗ Нур-Султана

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Управление общественного здравоохранения города предоставляет список медицинских организаций города, где будут прививать вакциной Pfizer:



- городские поликлиники №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;



- Центр семейного здоровья "Достык";



- ТОО "Жануя", "Салауатты Астана", "Кировская", "Шипагер" (во всех филиалах клиник).

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Между данными организациями уже распределены дозы для прививания подлежащего контингента.