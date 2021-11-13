Видео с избиением воспитанников степногорской школы-интерната шокировало казахстанцев

Инцидент с избиением детей прокомментировали в ДП Акмолинской области, передает Zakon.kz.

Видео было выложено на странице kris.p.original в Instagram.

В Степногорске обсуждают видео избиения воспитанников областной школы-интерната для одаренных в спорте детей им. Богенбай батыра. Все по правилам вписки – старшие бьют младших, отбирают у них деньги, а самый борзый все это снимает, – сказано в описании к ролику.

Случившееся прокомментировали в ДП Акмолинской области:

По факту нанесения телесных повреждений в Степногорской школе-интернате начато досудебное расследование по ст. 141, ч. 1 УК РК "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей" и ст. 194, ч.2 УК РК "Вымогательство". Предварительно установлено, что 21 октября 2021 года воспитанники Областной специализированной школы-интерната для одаренных в спорте детей, трое несовершеннолетних учащихся 8-го класса, на фоне ранее имевшихся личных неприязненных отношений, нанесли телесные повреждения двоим учащимся 7-го класса и сняли это на телефон.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется следствие.