Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Президент поздравил музыкальную школу-интернат для одаренных детей им. Ахмета Жубанова

Токаев поздравил музыкальную школу им. Жубанова, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 11:33 Фото: МКИ РК
В 2024 году исполнилось 60 лет со дня открытия Казахской специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей имени Ахмета Жубанова, сообщает Zakon.kz.

Юбилейное торжество было отмечено праздничным концертом.

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева зачитала поздравительное письмо президента Касым-Жомарта Токаева в связи со знаменательной датой.

"Музыкальная школа, открытая по инициативе выдающегося сына нашего народа Ахмета Жубанова, сформировала традиции воспитания одаренных детей. Выражаю глубокую признательность педагогам за вклад в сохранение, развитие и популяризацию казахского музыкального искусства. Уверен, что и в дальнейшем учебное заведение будет служить на благо страны, взращивать таланты и оставаться кузницей профессиональных музыкальных кадров", – говорится в письме главы государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил также, что яркие выступления и победы выпускников школы-интерната на ведущих международных сценах вызывают неподдельную гордость у соотечественников.

В честь юбилейной даты ряд педагогов школы был отмечен государственными наградами.

Всего за 60 лет из стен школы-интерната выпустились около 1 тыс. музыкантов.

Свыше 800 "жубановцев" являются лауреатами международных, республиканских конкурсов и фестивалей. В данное время в школе обучаются около 500 талантов.

Учебное заведение готовит профессиональных музыкантов в 10 отделениях: "Музыкально-теоретические дисциплины", "Скрипка и альт", "Виолончель и контрабас" "Специальное фортепиано", "Духовые и ударные инструменты", "Народные инструменты", "Обязательное фортепиано", "Хоровое дирижирование" и "Концертмейстерское мастерство".

Читайте также

43-летняя Пэрис Хилтон в особенный день обратилась к Бритни Спирс
43-летняя Пэрис Хилтон в особенный день обратилась к Бритни Спирс
Оксана Самойлова исполнила мечту матери
Оксана Самойлова исполнила мечту матери
Евгений Плющенко сравнил прием в Алматы с победой на Олимпийских играх
Евгений Плющенко сравнил прием в Алматы с победой на Олимпийских играх
Ирина Капитанова
Министерство культуры и информации Балаева Аида Токаев Касым-Жомарт 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Алматы, Алматы зимой, Алматы зима, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы
Мороз до -35°С: синоптики рассказали, какие сюрпризы подготовил декабрь жителям Казахстана
Анастасия Волочкова показала 74-летнюю маму
Анастасия Волочкова показала 74-летнюю маму
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан
Новое заявление о ситуации с курсом тенге сделал Нацбанк
Казахстан, мошенники, петарды, салюты, онлайн продажа
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: