Кристиана Сайборг нокаутировала Шинейд Кавану в главном бою Bellator 271

На прошедшем во Флориде турнире по смешанным единоборствам Bellator 271 бразильянка Кристиана Cyborg Жустину в полулегком весе победила ирландку Шинейд Кавану, сообщает Zakon.kz.

Поединок завершился уже в первом раунде победой нокаутом, передает Чемпионат.

На победу у Жустину ушло 92 секунды. Соперницы обменивались ударами у сетки, Кавана даже доносила свои до цели. Но бразильянка жестко попала справа, отправив претендентку на настил, и добила хаммерфистами до остановки рефери.

.@CrisCyborg’s undefeated Bellator run continues ????



Cyborg knocked out Sinead Kavanagh in the first round of their #Bellator271 featherweight title fight. (via @BellatorMMA)

pic.twitter.com/D20724kITB