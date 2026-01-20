Где и во сколько смотреть последний домашний матч "Кайрата" в Лиге чемпионов

20 января стартуют игры седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. Самый первый из этих поединков пройдет в Астане, где алматинский "Кайрат" примет бельгийский "Брюгге", сообщает Zakon.kz.

Для казахстанского коллектива это самая последняя домашняя игра в текущем сезоне. Стоит отметить, что это первая встреча двух команд между собой в турнирах под эгидой УЕФА.

А для гостей это будет 150-й матч в престижнейшем еврокубке. Среди бельгийских клубов по этому показателю впереди только "Андерлехт" (200).

"В нашей команде достаточно классных игроков с правильным настроем и мы можем играть лучше. На этом уровне хорошо играть 30 минут недостаточно. Должны уметь делать это на протяжении всего матча. Посмотрели несколько их товарищеских матчей, но в своей подготовке больше сосредоточены на себе. Нам необходимо побеждать. Должны подойти к игре с правильным настроем и быть готовыми. Важно адекватно реагировать на различные сценарии". Главный тренер "Брюгге" Иван Леко

Нельзя на заметить, что "Кайрат" не выиграл еще ни одного матча на общем этапе нынешнего сезона Лиги чемпионов, пять поражений и одна ничья.

В свою очередь "Брюгге" имеет одну победу, одну ничью и четыре поражения, что позволяет им находиться на 31-ой строчке турнирной таблицы.

Поединок "Кайрата" и "Брюгге" начнется в 20:30, прямая трансляция запланирована на телеканале Qazaqstan.

